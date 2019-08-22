Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев

Новости Украины:По всей территории Украины будет солнечно, лишь в Чернигове, Сумах и Харькове ожидается небольшой дождь.

Погода в Украине солнечная, лиш в некоторых областях ожидаются небольшие дожди. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Прогноз погоды на четверг, 22 августа, в городах Украины: Ужгород – +27..+29, солнечно, без осадков Львов – +23...+25, солнечно, без осадков Ивано-Франковск – +23...+25, солнечно, без осадков Тернополь – +23...+25, солнечно, без осадков Черновцы – +23...+25, солнечно, без осадков Хмельницкий – +23...+25, солнечно, без осадков Луцк – +24...+26, солнечно, без осадков Ровно – +23...+25, солнечно, без осадков Житомир – +24...+26, солнечно, без осадков Винница – +27...+29, солнечно, без осадков Одесса – +32...+34, солнечно, без осадков Николаев – +32...+34, солнечно, без осадков Херсон – +31...+33, солнечно, без осадков Симферополь – +30...+32 солнечно, без осадков Кропивницкий – +30...+32, солнечно, без опадов Черкассы – +30...+32, солнечно, без опадов Чернигов – +25...+27, днем дождь Сумы – +26...+28, днем дождь Полтава – +30...+32, солнечно, без осадков Днепр – +31...+33, солнечно, без осадков Запорожье – +31...+33, солнечно, без осадков Донецк – +30...+32, солнечно без осадков Луганск – +31...+33, солнечно, без осадков Харьков – +30...+32, днем дождь Киев – +25..+27, днем дождь Прогноз погоды на 22 августа Прогноз погоды на 23 августа На севере ожидается небольшая облачность, ветер северный,5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +30…+31 градуса. В центре Украины переменная облачность с прояснениями, ветер северный-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градуса, в Полтавской области ожидатся дождь с грозой. В Китае в результате проливного дождя погибли люди На востоке Украины облачно с прояснениями, ветер северный-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +30…+32 градусов. На юге Украины переменная облачность, ветер северный-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +30…+32 градусов. 23 августа в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер ссеверный-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градус.