Скачать
Четверг, 22.08.2019
Посольство Украины в США просит лидеров G7 усилить давление на РФ
Посольство Украины в США просит лидеров G7 усилить давление на РФ
"Тишина" на Донбассе: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции
"Тишина" на Донбассе: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
Приметы и обряды на 22 августа - День Матвея
Приметы и обряды на 22 августа - День Матвея

Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев

Смотрите фото (3)
Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
10:27 Сегодня Телеграф meteo.gov.ua Фото: Твиттер

Новости Украины:По всей территории Украины будет солнечно, лишь в Чернигове, Сумах и Харькове ожидается небольшой дождь.

Погода в Украине солнечная, лиш в некоторых областях ожидаются небольшие дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на четверг, 22 августа, в городах Украины:

Ужгород – +27..+29, солнечно, без осадков

Львов – +23...+25, солнечно, без осадков

Ивано-Франковск – +23...+25, солнечно, без осадков

Тернополь – +23...+25, солнечно, без осадков

Черновцы – +23...+25, солнечно, без осадков

Хмельницкий – +23...+25, солнечно, без осадков

Луцк – +24...+26, солнечно, без осадков

Ровно – +23...+25, солнечно, без осадков

Житомир – +24...+26, солнечно, без осадков

Винница – +27...+29, солнечно, без осадков

Одесса – +32...+34, солнечно, без осадков

Николаев – +32...+34, солнечно, без осадков

Херсон – +31...+33, солнечно, без осадков

Симферополь – +30...+32 солнечно, без осадков

Кропивницкий – +30...+32, солнечно, без опадов

Черкассы – +30...+32, солнечно, без опадов

Чернигов – +25...+27, днем дождь

Сумы – +26...+28, днем дождь

Полтава – +30...+32, солнечно, без осадков

Днепр – +31...+33, солнечно, без осадков

Запорожье – +31...+33, солнечно, без осадков

Донецк – +30...+32, солнечно без осадков

Луганск – +31...+33, солнечно, без осадков

Харьков – +30...+32, днем дождь

Киев – +25..+27, днем дождь

Прогноз погоды на 22 августа

Прогноз погоды на 23 августа

На севере ожидается небольшая облачность, ветер северный,5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +30…+31 градуса.

В центре Украины переменная облачность с прояснениями, ветер северный-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градуса, в Полтавской области ожидатся дождь с грозой.

В Китае в результате проливного дождя погибли люди

На востоке Украины облачно с прояснениями, ветер северный-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +30…+32 градусов. 

На юге Украины переменная облачность, ветер северный-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +30…+32 градусов.

23 августа в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер ссеверный-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Украина, Погода, Погода в Украине, Регионы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
04 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
05 Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные события 21 августа: суд над моряками, Россия и G8, повышение зарплат учителям Киева
Главные события 21 августа
Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
Украинцы смогут закупить недорогой газ накануне отопительного сезона
Украинцы смогут закупить недорогой газ
Рецепт дня: закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром
Рецепт дня: закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь