Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев

Погода в Украине солнечная, лиш в некоторых областях ожидаются небольшие дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на четверг, 22 августа, в городах Украины:
Ужгород – +27..+29, солнечно, без осадков
Львов – +23...+25, солнечно, без осадков
Ивано-Франковск – +23...+25, солнечно, без осадков
Тернополь – +23...+25, солнечно, без осадков
Черновцы – +23...+25, солнечно, без осадков
Хмельницкий – +23...+25, солнечно, без осадков
Луцк – +24...+26, солнечно, без осадков
Ровно – +23...+25, солнечно, без осадков
Житомир – +24...+26, солнечно, без осадков
Винница – +27...+29, солнечно, без осадков
Одесса – +32...+34, солнечно, без осадков
Николаев – +32...+34, солнечно, без осадков
Херсон – +31...+33, солнечно, без осадков
Симферополь – +30...+32 солнечно, без осадков
Кропивницкий – +30...+32, солнечно, без опадов
Черкассы – +30...+32, солнечно, без опадов
Чернигов – +25...+27, днем дождь
Сумы – +26...+28, днем дождь
Полтава – +30...+32, солнечно, без осадков
Днепр – +31...+33, солнечно, без осадков
Запорожье – +31...+33, солнечно, без осадков
Донецк – +30...+32, солнечно без осадков
Луганск – +31...+33, солнечно, без осадков
Харьков – +30...+32, днем дождь
Киев – +25..+27, днем дождь
Прогноз погоды на 22 августа
Прогноз погоды на 23 августа
На севере ожидается небольшая облачность, ветер северный,5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +30…+31 градуса.
В центре Украины переменная облачность с прояснениями, ветер северный-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градуса, в Полтавской области ожидатся дождь с грозой.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ветер северный-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +30…+32 градусов.
На юге Украины переменная облачность, ветер северный-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +30…+32 градусов.
23 августа в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер ссеверный-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градус.