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Выпускники НАГУ просят Зеленского сохранить вуз

Выпускники НАГУ просят Зеленского сохранить вуз
10:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В обращении к президенту выпускники просят создать трехстороннюю контактную группу из представителей Офиса президента.

Более 400 выпускников Национальной академии государственного управления при президенте Украины (НАГУ) поддержали обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором просят сохранить НАГУ, обеспечить её модернизацию и инициировать наработку предложений по дальнейшему развитию вуза.

Как рассказал глава координационного совета выпускников Нацакадемии госуправления Ярослав Лащук, выпускников НАГУ глубоко обеспокоили слухи о возможном закрытии вуза, который специализируется на подготовке и повышении квалификации госслужащих категории "А" и "Б".

В обращении к президенту выпускники просят создать трехстороннюю контактную группу из представителей Офиса президента, профессорско-преподавательского состава НАГУ и инициативной группы выпускников Академии для наработки общего видения и предложений по дальнейшему развитию Академии.

"Так мы сможем обеспечить всестороннюю экспертизу и выработать такое решение, чтобы Академия госуправления стала не только современным учреждением по подготовке специалистов государственного сектора высшего уровня, но и реализовала в полной мере свой аналитический проектно-тренинговый потенциал, такой необходимый, для обучения и подготовки представителей власти всех уровней", - рассказал Лащук.

Он напомнил, что Академия госуправления подготовила десятки тысяч профессиональных государственных менеджеров, среди которых известные политики, министры, депутаты всех уровней и все те, кто обеспечивает функционирование машины государственного управления.

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"Профессионально подготовленные руководители в системе управления государством – один из важных элементов государственной безопасности. Именно поэтому государственных служащих должны готовить в Украине, за счёт нашего бюджета. Мы надеемся, что Владимир Александрович Зеленский поддержит нашу инициативу и в очень скором времени лично убедится, что именно выпускники Академии стали движущей силой и поддержкой тех положительных изменений, которые происходят в стране, которых мы все так ждём, в надежде на которые украинцы и выбрали Владимира Зеленского президентом", - отметил Лащук.

Национальная академия государственного управления была создана в 1995 году специальным указом президента Украины для подготовки высших управленческих кадров и находится в прямом подчинении Государственного управления делами, а не Министерства образования.

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Академия, Владимир Зеленский, НАГУ, Ярослав Лащук, Нацакадемия госуправления.
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