Скачать
Среда, 21.08.2019
Гройсман прогнозирует среднюю зарплату в 540$ в 2020 году
Гройсман прогнозирует среднюю зарплату в 540$ в 2020 году
Макрон рассказал, от чего зависит возвращение РФ в G8
Макрон рассказал, от чего зависит возвращение РФ в G8
Самый медленный пенальти в истории (Видео)
Самый медленный пенальти в истории (Видео)
Астрономы обнаружили аналог Земли без атмосферы
Астрономы обнаружили аналог Земли без атмосферы

Гройсман отчитался за роботу правительства

Гройсман отчитался за роботу правительства
13:27 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Премьер указал на главные достижения за время работы Кабинета министров под его председательством.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отчитался по основным показателям развития страны, достигнутых за время работы Кабинета министров под его председательством.

"На следующей неделе на первом заседании Верховной Рады девятого созыва наше правительство слагает полномочия, и для нас очень важно, чтобы все то, что было сделано в государстве, имело свое логическое продолжение", - сказал он на заседании правительства в среду.

По словам Гройсмана, международные резервы Украины за время каденции действующего правительства выросли в 1,6 раза - до 21,84 млрд долларов, что является наибольшим показателем за последние годы.

Премьер указал, что инфляция в Украине за этот период снизилась с 12,4% до 9,8%.

Он отметил, что Украина уже 1363 дня живет без прямых поставок газа со стороны России, используя преимущественно европейские источники поставки ресурса и постепенно увеличивая собственную добычу. Также он напомнил, что начата работа Фонда энергоэффективности, который является дополнительным инструментом реализации политики энергосбережения.

Гройсман констатировал, что за последние годы (2016-2019 годы) в Украине обновлено и построено более 7 тыс. км дорог, а в проект государственного бюджета на 2020 год будет заложено не менее 75 млрд грн, из которых не менее 10 млрд грн будет направлено на проекты развития местных дорог территориального значения.

Кроме того, премьер отметил, что политика дерегуляции и перевод административных услуг, которые предоставляет государство, в онлайн режиме позволили довести количество электронных услуг до 128, а к концу года есть план получить 200 е-услуг.

По данным Гройсмана, за период с апреля 2016 и до августа текущего года минимальная зарплата в Украине увеличилась в 3 раза - с 1378 грн до 4137 грн, а средняя зарплата за этот период выросла с 4686 грн до 10783 грн.

Среди прочего, премьер напомнил, что при содействии правительства за три года в Украине открылись 320 новых садов и дошкольных учреждений, отремонтировано, обновлено и построено с нуля всего более 5,6 тыс. школ.

Глава правительства также подчеркнул, что за время работы действующего правительства в Украине созданы 85,5 тыс. мест в детских садах, что существенно сокращает дефицит, который в 2016 году составил 100 тыс. мест.

Кроме того, по данным премьера, уже 70% украинцев выбрали своих врачей, а по программе "Доступные лекарства" возмещено 40 млн рецептов.

Гройсман: Украина вводит экономический безвиз с Израилем

Среди других достижений Гройсман отметил, что количество кинолент, снятых за три года в Украине при поддержке правительственных программ, до конца текущего года достигнет 148 фильмов.

Премьер также отметил, что все министерства передадут новому правительству "переходные книги" о ходе всех проводимых реформ.

Ранее, Государственной службы статистики Украины сообщала, что инфляция ускориться.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Инфляция, Кабмин, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
05 Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент Молдовы созывает совбез
Президент Молдовы созывает совбез
Прогноз погоды на 21-22 августа: теплая погода не покидает Украину
Прогноз погоды на 21-22 августа
Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала &quot;Моя прекрасная няня&quot;
Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь