Минобразования готовит две переходные книги с подсказками для нового руководства

Новости Украины: У Гриневич готовят две книги "шпаргалок" для следующего руководства Минобразования.

Министерство образования и науки готовит для следующего руководства министерства две переходные книги, одна из которых полностью посвящена реформе Новой украинской школы.

Об этом в комментарии Укринформу сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Мы готовим две переходные книги. Одна касается только Новой украинской школы, потому что это широкомасштабная реформа, которая еще связана со взаимодействием с органами местного самоуправления, учредителями школ. Эта переходная книга описывает все детали, как мы внедряли реформу, и как ее далее надо внедрять. Кроме того, мы ведем переговоры со Всемирным банком, и есть определенные сценарии, как мы можем ускорить эту реформу. мы даем всю информацию следующем руководству Министерства образования и науки, чтобы им легче было работать далее, а не разбираться со всеми нюансами", - рассказала Гриневич.

Она добавила, что вторая "переходная книга" содержит информацию по каждому из направлений работы министерства и тех шагах, которые запланированы на следующие три года, а также по структуре министерства и полномочиях его подразделений.

"Это поможет очень быстро войти в контекст, чтобы все дела, которые сейчас реализуются, не останавливались на неопределенное время", - отметила министр.

Как сообщалось ранее, глава Кабинета министров Владимир Гройсман поручил министерствам в течение августа подготовить такие "переходные книги" для следующего состава правительства.