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Гройсман: Украина вводит экономический безвиз с Израилем

Гройсман: Украина вводит экономический безвиз с Израилем
12:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Кабмин

Новости Украины:Украина и Израиль имеют возможности активно развивать свои двусторонние отношения в различных сферах экономики, отметил премьер.

Премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что визитов в Украину станет больше.

Об этом во время встречи с украинскими компаниями с участием Премьер-министра государства Израиль Биньямина Нетаньяху сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Это первый визит Премьер-министра за последние 20 лет, но, когда мы встретились, он сказал, что теперь таких визитов будет больше, и они будут происходить чаще. Я рад, что именно наши два правительства имели возможность финализировать работу над зоной свободной торговли", - сказал Гройсман.

Он отметил, что ЗСТ открывает новые возможности.

"Вспомните 2011 год. Были дискуссии вокруг безвизового режима с Израилем. Тогда было трудно представить, что это может быть реально. А сейчас мы фактически вводим экономический безвиз. Наши товары, наши экономики будут больше интегрироваться. ЗСТ будет распространяться также на услуги. Будет обеспечиваться совместное инвестирование", - отметил Гройсман.

Он напомнил, что соглашение о ЗСТ будет ратифицировано в сентябре, однако бизнес может налаживать двусторонние отношения уже сегодня.

"Мы можем увеличивать товарооборот. Мы нужны друг другу. Агропромышленный сектор, энергетика, машиностроение, новейшие технологии, инновации - это все то, где мы можем стать сильнее, используя опыт Израиля", - добавил Гройсман.

Напомним, в Киеве прошла официальная встреча Зеленского и Нетаньяху.

Президент Украины доложил, что переговоры с премьером Израиля начались с вопроса войны и безопасности.

"Благодарю наших партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности Украины, и стойку позицию по войне на востоке Украины и аннексии Крыма со стороны Российской Федерации", - заявил Владимир Зеленский.

Также стороны сообщили, что Украина и Израиль начнут работу по расширению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами на сферу услуг и создадут центры высокотехнологичного развития для обмена опытом.

После переговоров официальные представители Украины и Государства Израиль подписали четыре документа о сотрудничестве.

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Израиль, Экономика, Кабмин, Биньямин Нетаньяху, Владимир Гройсман.
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