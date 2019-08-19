Встреча Зеленского и Нетаньяху: как это было

Новости Украины:Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Украину с официальным визитом.

Церемония встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Украины Владимир Зеленского состоялась в столице Украине, у Мариинского дворца.

Это первый за 20 лет визит Нетаньяху в Украину.

Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху начал свой официальный визит в Украину с церемонии почтения памяти: состоялось возложение цветов к Мемориалу Вечной славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве.

Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу розпочав свій офіційний візит до Україні із церемонії вшанування пам’яті: відбулося покладання квітів до Меморіа́лу Ві́чної Сла́ви на могилі Невідомого солдата у Києві. pic.twitter.com/cqqjcfXlgY — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) August 19, 2019

Также в посольстве Израиля сообщили, что Нетаньяху осуществил возложение цветов к Мемориалу памяти жертв Голодомора.

Також відбулося покладання квітів до Меморіалу пам'яті жертв Голодомору. pic.twitter.com/wbp4HlUh4q — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) August 19, 2019

После окончания переговоров президент Украины и премьер-министр Израиля провели совместный брифинг, в ходе которого Нетаньяху предложил Зеленскому посетить Иерусалим в ближайшее время.

"Хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить Вас в Иерусалим. Мы уже согласились, что это будет на следующей неделе. Если не на следующей неделе, то очень скоро. Приглашаем в нашу столицу", - заявил Нетаньяху.

Президент Украины доложил, что переговоры с премьером Израиля начались с вопроса войны и безопасности.

"Благодарю наших партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности Украины, и стойку позицию по войне на востоке Украины и аннексии Крыма со стороны Российской Федерации", - заявил Владимир Зеленский.

Также стороны сообщили, что Украина и Израиль начнут работу по расширению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами на сферу услуг и создадут центры высокотехнологичного развития для обмена опытом.

После переговоров официальные представители Украины и Государства Израиль подписали четыре документа о сотрудничестве.