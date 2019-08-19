Зеленский получил приглашение от Нетаньяху посетить Иерусалим

Новости Украины:Биньямин Нетаньяху пригласил Владимира Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время.

Об этом Нетаньяху заявил прессе после встречи с Зеленским.

"Хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить Вас в Иерусалим. Мы уже согласились, что это будет на следующей неделе. Если не на следующей неделе, то очень скоро. Приглашаем в нашу столицу", - сказал Нетаньяху.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху начал свой официальный визит в Украину с церемонии почтения памяти: состоялось возложение цветов к Мемориалу Вечной славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут встречу во вторник, 20 августа, в Киеве.