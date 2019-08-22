Изменников Украины готовят для обмена на украинских политзаключенных в России

Новости Украины:Крымских дезертиров Одинцова и Баранова и фигуранта дела "2 мая" Мефёдова готовят обменять на украинских политзаключенных.

Осужденных за государственную измену бывших украинских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, а также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе Евгения Мефёдова готовят для обмена на украинских политзаключенных в России.

Об этом сообщил их адвокат Валентин Рыбин.

"Да, эта информация соответствует действительности", - сказал он.

По словам адвоката, к обмену готовятся также другие лица. "Три фамилии - это те, которые сейчас называют СМИ, их гораздо больше", - отметил Рыбин.

По срокам адвокат заверил, что обмен должен состояться "очень скоро".

Украинские правоохранители на админгранице с временно оккупированным Крымом в ноябре 2016 года задержали бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Баранова и Одинцова, которые в 2014 году перешли на службу в вооруженные силы РФ. По данным СБУ, они приехали на КПВВ "Чонгар", чтобы за деньги получить дипломы об окончании высших учебных заведений.

6 февраля 2018 года Одинцова был приговорен к 14 годам лишения свободы, 8 февраля 2018 года Подольский районный суд Киева приговорил Баранова к 13 годам лишения свободы. Во время суда Баранов не признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях: дезертирство и госизмена.

При этом на основании так называемого "закона Савченко" ему засчитан срок заключения как один день за два с момента ареста, то есть с 20 ноября 2017 года. Таким образом, Баранов отбыл уже почти 3 года срока наказания.

29 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова передать 23 россиянина (среди которых Баранов и Одинцов) в обмен на 23 украинских политзаключенных.

18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд Одесской области признал невиновными 19 обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске (бывший Ильичевск) двум оправданным фигурантам - украинцу Сергею Долженкову, известному как "капитан Какао", и россиянину Евгению Мефёдову сообщили о подозрении в сепаратизме, их задержали. В январе 2018 года в прокуратуре Одесской области заявили о завершении расследования в отношении этих фигурантов и направлении в Киевский районный суд Одессы обвинительного акта. Долженков и Мефёдов оставались в Николаевском СИЗО.

Апелляцию по всем оправданным (19 человек) рассматривает Апелляционный суд Николаевской области, дело Мефёдова и Долженкова - Центральный райсуд Николаева.

19 августа из Николаевского следственного изолятора после оплаты денежного залога вышли двое участников массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе - россиянин Евгений Мефёдов и одессит Сергей Долженков (прозвище "капитан Какао").

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором размещался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди