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В Украине заработает единый номер 112 для вызова экстренных служб

В Украине заработает единый номер 112 для вызова экстренных служб
14:28 Сегодня Телеграф ubr.ua

Новости Украины:Реализацией проекта займется Министерство внутренних дел.

В декабре 2020 года в Украине наконец может заработать единая система вызова экстренных служб 112. Такие инициативы закреплены планом мероприятий по реализации Стратегии развития органов Министерства внутренних дел до 2020 года, который чиновники рассмотрели на заседании правительства 21 августа 2019 года. 

Надо сказать, что инициатива запустить в стране единый номер для вызова скорой, пожарных и полиции по европейскому образцу отнюдь не нова. Верховная Рада проголосовала за создание такой службы еще в начале 2012 года. А в октябре Кабмин утвердил порядок функционирования системы, определив главным ее распорядителем МЧС. Однако до сих пор она так и не была запущена.

Новый документ, поданный на рассмотрение правительства, не описывает деталей запуска службы 112. А лишь определяет график выполнения необходимых работ. При этом запускать новый сервис будет МВД.

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Что предстоит сделать

До октября 2019 года чиновникам предстоит провести аудит нынешних ситуационных центров, дежурных и диспетчерских служб, чтобы определить, чего не хватает для запуска 112-го номера.

До декабря 2019-го подготовить концепцию разворачивания системы.

К тому же сроку подготовить необходимую проектную документацию.

К февралю 2020 года утвердить проект внедрения системы.

В начале года начать и завершить к марту 2020 года пилотную апробацию в определенном регионе.

К маю 2020 года оценить результаты пилота и внести изменения в проектную документацию.

К июню 2020-го провести тендерные процедуры и закупить необходимое оборудование.

К тому же времени должен появиться утвержденный план поэтапного внедрения системы 112 по регионам страны.

В декабре 2020-го должны быть согласованы и региональный график запуска службы.

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Все по теме:

Полиция, Скорая помощь, Медики, Пожарные, ГСЧС, 112, Единый номер 112.
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