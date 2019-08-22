Иск Богдана против журналистов: суд назначил к рассмотрению дело

Новости Украины:Подготовительное заседание назначено на 19 сентября.

Шевченковский районный суд Киева назначил к рассмотрению дело по иску руководителя Офиса президента Андрея Богдана к журналистам программы ”Схемы” Валерии Егошиной, Максиму Савчуку и Наталье Седлецкой и ОАО ”Национальная общественная телерадиокомпания Украины”.

Как говорится на сайте Судебной власти Украины, исковое заявление Богдана соответствует требованиям, предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом Украины, производство по делу открыто, дело назначено к рассмотрению в порядке общего искового производства.

Подготовительное заседание назначено на 10.00 19 сентября в помещенииШевченковского райсуда Киева по адресу: ул. Дегтяревская, 31-А, зал № 11.

Как сообщалось ранее, 20 августа Богдан подал в Шевченковский райсуд Киева иск к журналистам программы ”Схемы” Егошиной, Савчуку и Седлецкий и ОАО ”Национальная общественная телерадиокомпания Украины”. Иск касается защиты чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации.