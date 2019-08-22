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Кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития медобразования

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития медобразования
18:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации Стратегии развития медицинского образования в Украине на 2019-2021 годы.

Согласно сообщению, планируется внедрить новые стандарты образования, современные программы для обучения студентов, а также новый принцип финансирования непрерывного профессионального развития (НПР) врачей.

Стратегия предусматривает, что образовательные стандарты в сфере знаний "22 Здравоохранение" будут разработаны с учетом современных тенденций развития медицинского образования в сотрудничестве с Всемирной федерацией медицинского образования и другими ведущими международными экспертами. Кроме того, планируется обновить образовательные программы и учебные планы в соответствии с новыми стандартами и при активном участии высших учебных заведений и продолжить внедрение единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ), включая международный экзамен по основам медицины (IFOM).

Согласно стратегии, студенты получат современные средства для обучения, в частности, электронные учебные материалы, перевод новых учебников, доступы к рецензируемым изданиям в сфере здравоохранения, которые индексируются наукометрическими базами Web of Science / Scopus/PubMed.

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Кроме того, будут разработаны комплексные программы повышения уровня знания английского языка, а также закреплены требования к знанию английского.

Согласно сообщению, также планируется внедрить новую модель интернатуры и создать госпрограмму содействия академической мобильности, улучшения условий для проведения научных исследований в области здравоохранения, усиление основ академической добропорядочности, в частности - совершенствование программного обеспечения вузов для проверки на наличие плагиата. Преподаватели медуниверситетов будут повышать свою квалификацию на стажировках в зарубежных учреждениях высшего образования и учреждениях здравоохранения, программах обмена с другими странами, международных конференциях.

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Минздрав, Кабмин, Кабинет Министров Украины.
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