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При разведке в районе ООС будут применяться новейшие технические средства

При разведке в районе ООС будут применяться новейшие технические средства
18:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Во время сборов военные обсудили направления совершенствования системы отечественной военной разведки.

Во время сбора с руководящим составом разведки Вооруженных сил Украины в четверг офицеры-разведчики сфокусировали основное внимание на повышении эффективности ведения всех видов разведки и практических мероприятиях по противодействию российской военной агрессии.

"Руководители Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сухопутных войск провели для командиров частей и подразделений военной разведки ряд теоретических и практических занятий. Во время детального изучения форм и методов работы разведчиков в районах проведения операции Объединенных сил были обозначены направления совершенствования системы отечественной военной разведки и наращивания ее возможностей", - сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Фейсбуке.

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Согласно информации, "в дальнейшем ведение разведки в районе ООС будет базироваться на применении новейших методов и технических средств".

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Донбасс, Разведка, ВСУ, ООС.
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