Зеленский обратился к украинцам (Видео)

Новости Украины:Владимир Зеленский призвал украинцев в День государственного флага провести флешмоб.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в пятницу, 23 августа, по случаю Дня государственного флага провести флешмоб.

У меня есть предложение к каждому украинцу с каждого уголка нашей неньки и ко всем украинцам мира – сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-голубой цвет нашу планету, давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала желто-голубой", - сказал Зеленский в видеообращении к украинцам.

Он отметил, что сейчас есть территории в Украинском государстве, на которых украинцы вынуждены прятать украинский флаг.