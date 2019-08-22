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Четверг, 22.08.2019
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Зеленский обратился к украинцам (Видео)

Зеленский обратился к украинцам (Видео)
20:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Зеленский призвал украинцев в День государственного флага провести флешмоб.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в пятницу, 23 августа, по случаю Дня государственного флага провести флешмоб.

У меня есть предложение к каждому украинцу с каждого уголка нашей неньки и ко всем украинцам мира – сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-голубой цвет нашу планету, давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала желто-голубой", - сказал Зеленский в видеообращении к украинцам.

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Он отметил, что сейчас есть территории в Украинском государстве, на которых украинцы вынуждены прятать украинский флаг.

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Флаг Украины, Владимир Зеленский, День Государственного Флага Украины.
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