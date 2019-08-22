Филарет обратился к Епифанию с просьбой

Новости Украины:Патриарх Филарет просит митрополита Епифания отозвать письмо в ”Ощадбанк” о закрытии счета бывшей УПЦ КП.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет просит предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания отозвать письмо в ”Ощадбанк” о закрытии счета бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом говорится в сообщении на сайте снятой с регистрации УПЦ КП.

В частности, патриарх Филарет заявил, что государственный банк ”Ощадбанк” в Киеве закрыл счет Киевской патриархии после письма митрополита Епифания.

Патриарх Филарет считает, что предстоятель ПЦУ совершил противоправное действие.

Он отметил, что бывшая УПЦ КП на своем собрании приняла решение о выходе из состава новосозданной на соборе Константинопольского патриархата 15 декабря 2018 года Православной церкви Украины.

”Это означает, что с 20 июня 2019 года вы не являетесь предстоятелем Киевской патриархии, и поэтому ни ваши решения, ни постановления Священного Синода ПЦУ не имеют никакого отношения к Киевской патриархии”, - считает Филарет.

”Созданная вами и вашим священным синодом ликвидационная комиссия 27 июля 2019 года не имеет никакого отношения к Киевской патриархии, потому что 20 июня 2019 года она (Киевская патриархия) вышла из вашего подчинения”, - заявил он.

Как сообщал УНИАН, почетный патриарх Филарет заявил о намерении сохранить УПЦ КП, которая была одной из основательниц единой поместной православной церкви Украины, чтобы в Украине во время литургий поминали имя киевского патриарха.

20 июня собрание духовенства и мирян, созванное по инициативе почетного патриарха Филарета, заявило о ”восстановлении” Украинской православной церкви Киевского патриархата и неприятии томоса об автокефалии ПЦУ.

В ПЦУ отметили, что в связи с тем, что решением поместного собора УПЦ Киевского патриархата, который состоялся 15 декабря 2018 года в Малой Софии перед Объединительным собором УПЦ КП как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой поместной Православной церкви Украины, проведение любых мероприятий от имени УПЦ КП, в частности, под названиями ее уставных органов (священного синода, архиерейского и поместного соборов), является незаконным.

24 июня синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее митрополиту Епифанию.

30 июля почетный патриарх Филарет обратился к министру юстиции Украины Павлу Петренко с просьбой продлить регистрацию УПЦ Киевского патриархата.

В свою очередь, Министерство культуры Украины выступило с заявлением, в котором отметило, что УПЦ Киевского патриархата уже ликвидирована.