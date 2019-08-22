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Бадоев объяснил, почему на Марше Достоинства не будет военной техники

Бадоев объяснил, почему на Марше Достоинства не будет военной техники
21:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости Украины:Режиссер Алан Бадоев заявил, что на "Марше достоинства" на День Независимости в Киеве "будут собраны по-настоящему удивительные люди".

Режиссер Алан Бадоев заявил, что на "Марше достоинства" на День Независимости не будет военной техники, поэтому основное внимание будет обращено на людей, прославляющих страну. Об этом он сказал журналистам во время брифинга в четверг.

"Вы знаете, что не будет ехать техника. Не будет техники военной, так как акцент мы делаем на тех прекрасных, отважных людях, которые этой техникой управляют: не танки, а танкист, а не самолет, а летчик. Мы хотим обратить внимание украинцев на подвиги наших героев, а герои бывают и военные, и просто люди, прославляющие нашу страну в внутри и за ее пределами", - рассказал Бадоев.

Он также сообщил, что сегодня в центре столицы проходит предпоследняя репетиция "Марша достоинства".

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"Как видите, на Майдане и на улице Небесной сотни нет больших декораций. Это всего лишь тумбы и подиумы для того, чтобы стояли люди. Люди - это то, чем мы гордимся. Вами мы гордимся. Мы гордимся теми людьми, которые что-то сделали для страны: военные как военные, медики как медики, музыканты как музыканты, мы гордимся талантливыми людьми нашей страны", - сказал Бадоев.

Кроме того, по его словам, на торжествах по случаю 28-й годовщины Независимости Украины "будут собраны по-настоящему удивительные люди".

"Кроме военных, здесь будут оперные певцы, которыми просто обязана гордиться наша страна, потому что они давно ее прославляют, здесь будут невероятные музыканты - Скорик, Тина Кароль, здесь будут хоры, симфонические оркестры. Каждый из этих людей прославляет нашу страну, и надо видеть их", - подытожил режиссер.

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Алан Бадоев, День независимости Украины, Марш достоинства, День Независимости-2019.
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