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День независимости-2019: как будет проходить Шествие достоинства

День независимости-2019: как будет проходить Шествие достоинства
21:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В День независимости Украины на главной улице Киева состоится Шествие достоинства.

Шествие достоинства по случаю Дня Независимости Украины в Киеве начнется с почтения памяти героев, отдавших жизнь за свободу Украины, в мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский с семьей.

Как говорится в пресс-релизе программы, розданной журналистам во время генеральной репетиции шествия в четверг вечером в центре Киева, во время церемонии на Алее Героев Небесной сотни будет объявлена общенациональная минута молчания, прозвучат сто ударов колокола как символ ста ударов сердец этих Героев.

На Майдане Независимости прозвучит гимн Украины в исполнении оркестров и известных музыкантов (прозвучит более 600 голосов).

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"В мероприятии примут участие всемирно известные оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов (лауреат конкурса Пласидо Доминго, солист Берлинской государственной оперы). Специальным гостем события станет выдающийся украинский композитор Мирослав Скорик", - отмечается в пресс-релизе.

Народная артистка Украины Тина Кароль исполнит часть государственного гимна Украины, кроме нее, выступят оперные исполнительницы Анжелина Швачка (лауреат премии им. Тараса Шевченко) и Оксана Крамарева (лауреат конкурса Пласидо Доминго). Вокалистка группы ONUKA Ната Жижченко и представительница Украины на детском "Евровидении" Дарья Красновецкая будут петь в торжественной части мероприятия.

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В мероприятии также примут участие военные творческие коллективы – сводный военный оркестр и хор Вооруженных сил Украины, другие ведомственные оркестры, барабанщики Почетного караула при президенте Украины. Ожидается участие Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины им.Верёвки и пианистов – выпускников Киевского института музыки им.Глиера.

Кроме того, состоится награждение украинцев, достигших успехов в различных сферах.

Завершится мероприятие праздничным шествием.

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Как сообщалось, в торжественном шествии по случаю Дня Независимости Украины (Шествие достоинства) примут участие пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены, 18 пианистов и народные артисты Украины.

Постановщиками мероприятия являются режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.

В Шествии достоинства примут участие более 350 военнослужащих из Сухопутных войск, Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, ветераны АТО/ООС.

Кроме того, отдельной "коробкой" пройдут ветераны, отмеченные боевыми наградами за участие в АТО/ООС. Также наравне с мужчинами в расчете ВСУ примут участие две женщины-военнослужащие (в "коробке" Сухопутных войск).

В Минобороны отметили, что Шествие достоинства будет отличаться новым форматом: вместо традиционного военного парада с демонстрацией боевой техники и авиации - минимальное количество военных и отказ от показа арсенала вооружений.

В свою очередь, представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев анонсировали проведение в День Независимости, 24 августа, Марша защитников Украины.

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Киев, День независимости Украины, Шествие достоинства, День Независимости-2019.
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