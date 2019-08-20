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В Киеве ограничат движения транспорта на День Независимости

В Киеве ограничат движения транспорта на День Независимости
07:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Будет запрещена парковка транспортных средств в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий.

В Киеве на время празднования Дня государственного флага Украины и Дня Независимости будет ограничено движение транспорта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

В частности, предусмотрено запрет движение транспорта 23 августа с 07:00 до окончания мероприятий - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) во время церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле административного здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36), с 7:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре (возле памятника Н. Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара) на время подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины".

24 августа с 08:00 до 22:00 - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины, с 07:00 до 13:00 - Русановская набережная - Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) - Русановская набережная - Днепровская набережная - (разворот у Днепровской набережной, 16) - Днепровская набережная - Русановская набережная - Русановский бульвар - Русановская набережная) на время проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины").

24-25 августа - ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной) на время проведения фестиваля искусств.

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Также временно ограничат движение транспорта на время подготовки и проведения праздничных мероприятий 22 августа с 18:00 до 23:00 - на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской, на ул. Михайловской от ул. Костельной до ул. Крещатик, 23 августа с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа на ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской, на ул. Михайловской от Владимирского проезда до ул. Крещатик, на ул. Костельной от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской, на ул. Трехсвятительской от ул. Крещатик до Михайловской площади, на Владимирском спуске от ул. Петра Сагайдачного до Европейской площади, на ул. Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади, (в случае необходимости на ул. Михаила Грушевского от ул. Садовой до Петровской аллеи, а также на Петровской аллее и Парковой дороге от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади, на ул. Архитектора Городецкого от ул. Марии Заньковецкой до ул. Крещатик, на аллее Героев Небесной Сотни от ул. Ольгинской до ул. Крещатик.

24 августа с 10:00 до 12:00 ограничат движение на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского к площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска до ул. Крещатик.

28 августа с 09:00 до 12:00 - на Воздухофлотском проспекте (от Солофмьянськои площади до Воздухофлотского проспекта, 25) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

В Киеве на время празднования Дня государственного флага Украины и Дня Независимости будет ограничено движение транспорта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

В частности, предусмотрено запрет движение транспорта 23 августа с 07:00 до окончания мероприятий - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) во время церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле административного здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36), с 7:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре (возле памятника Н. Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара) на время подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины".

24 августа с 08:00 до 22:00 - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины, с 07:00 до 13:00 - Русановская набережная - Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) - Русановская набережная - Днепровская набережная - (разворот у Днепровской набережной, 16) - Днепровская набережная - Русановская набережная - Русановский бульвар - Русановская набережная) на время проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины").

24-25 августа - ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной) на время проведения фестиваля искусств.

Также временно ограничат движение транспорта на время подготовки и проведения праздничных мероприятий 22 августа с 18:00 до 23:00 - на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской, на ул. Михайловской от ул. Костельной до ул. Крещатик, 23 августа с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа на ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской, на ул. Михайловской от Владимирского проезда до ул. Крещатик, на ул. Костельной от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской, на ул. Трехсвятительской от ул. Крещатик до Михайловской площади, на Владимирском спуске от ул. Петра Сагайдачного до Европейской площади, на ул. Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади, (в случае необходимости на ул. Михаила Грушевского от ул. Садовой до Петровской аллеи, а также на Петровской аллее и Парковой дороге от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади, на ул. Архитектора Городецкого от ул. Марии Заньковецкой до ул. Крещатик, на аллее Героев Небесной Сотни от ул. Ольгинской до ул. Крещатик.

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24 августа с 10:00 до 12:00 ограничат движение на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского к площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска до ул. Крещатик.

28 августа с 09:00 до 12:00 - на Воздухофлотском проспекте (от Солофмьянськои площади до Воздухофлотского проспекта, 25) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

Кроме того, будет запрещена парковка транспортных средств в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий.

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Киев, День Независимости, Транспорт, День государственного флага.
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