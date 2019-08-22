День Независимости-2019: Епифаний проведет молебен за Украину

Новости Украины:Традиционно в этот день по благословению митрополита молебны за Украину будут совершены в приходах и монастырях Православной Церкви Украины.

В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве в День Независимости Украины состоится ряд мероприятий, в том числе - молебен за Украину, который возглавит предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Об этом информирует пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.

“Торжества начнутся в 12 часов дня открытием на территории монастыря отреставрированной скульптуры “Жертвам за веру”. После этого в Михайловском соборе Блаженнейший владыка возглавит Молебен за Украину”, - говорится в сообщении.

Завершится ряд мероприятий, которые пройдут в этот день в Златоверхом монастыре, заупокойной литией по душам погибших за независимость Украины, которая будет совершена у Стены Памяти перед монастырем, отмечают в пресс-службе.

Также сообщается, что традиционно в этот день по благословению митрополита молебны за Украину будут совершены в приходах и монастырях Православной Церкви Украины.