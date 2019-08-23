Скачать
Пятница, 23.08.2019
Главные события 22 августа: новые штрафы для "евробляхеров", телефонные переговоры Зеленского
Главные события 22 августа: новые штрафы для "евробляхеров", телефонные переговоры Зеленского
День государственного флага: интересные факты
День государственного флага: интересные факты
Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)
Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)
Приметы и обряды на 23 августа -День Лаврентия
Приметы и обряды на 23 августа -День Лаврентия

Дело Сергиенко: приговор изменен

Дело Сергиенко: приговор изменен
07:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Мельнику изменили меру пресечения, назначив домашний арест, следующее заседание - в аккурат к следующему продлению - 15.10.

Городищенский районный суд Черкасской области, изменил меру пресечения Вадиму Мельнику, фигурирующему в деле об убийстве журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко.

Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская.

"Мельнику изменили меру пресечения. Домашний арест. Следующее заседание - в аккурат к следующему продлению - 15.10", - написала Закревская, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Как сообщалось, журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко похитили и убили в апреле 2014 года.

В июле 2017 года прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства Сергиенко– Вадима Мельника и Виктора Горбенко.

Иск Богдана против журналистов: суд назначил к рассмотрению дело

16 ноября 2018 года Сосновский райсуд Черкасс выпустил под залог подозреваемых в убийстве Сергиенко. Как сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, суд назначил залог в сумме 2 млн грн подозреваемому в организации убийства Мельнику, и 800 тыс. грн – одному из исполнителей преступления Горбенко.

В свою очередь Мельник в ходе следственных действий имя заказчика не назвал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черкасская область, Суд, Вячеслав Аброскин, Василий Сергиенко, Нацполиция, Вадим Мельник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
03 Названа главная причина женского долголетия
04 Зеленский обратился к украинцам (Видео)
05 Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо: что обсуждали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хомчак обсудил с начальником Генштаба ВС Польши перспективы развития сотрудничества
Хомчак встретился с начальником Генштаба ВС Польши
Евгений Киселев прекращает свою работу на &quot;Прямом канале&quot;
Киселев прекращает свою работу на "Прямом канале"
США и &quot;Талибан&quot; возобновили переговоры
США и "Талибан" возобновили переговоры
Рецепт дня: Куриные сердечки в томатно-соевом соусе
Рецепт дня: Куриные сердечки в томатно-соевом соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь