Приметы и обряды на 23 августа -День Лаврентия

Новости Украины:Приметы на 23 августа говорят, что самые вещие сны в году снятся именно сегодня.

Традиции на 23 августа

Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Лаврентий считался в народе целителем глазных болезней, ему молятся о прозрении и избавлении от бесов.

В этот день примечают в полдень колебание воды.

Если реки, озера и болота не волнуются ветром, лодки стоят спокойно, то ожидают, что осень будет тихая и зимой не будет метелей. Эта же примета пророчит хорошую рыбалку в конце лета и в начале осени. Девушки непременно должны были умыться родниковой водой до восхода солнца - от этого они становились еще красивее.

Приметы на 23 августа

Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень.

Зоречник в воду глядит, алые зори по ней распускает.

Зорьки - Богу свечки.

Что июль с августом не сварят, того не зажарит и сентябрь.

Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик.

Именины 23 августа празднуют: Роман. Вячеслав, Роза.