Скачать
Пятница, 23.08.2019
Главные события 22 августа: новые штрафы для "евробляхеров", телефонные переговоры Зеленского
Главные события 22 августа: новые штрафы для "евробляхеров", телефонные переговоры Зеленского
День государственного флага: интересные факты
День государственного флага: интересные факты
Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)
Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)
Приметы и обряды на 23 августа -День Лаврентия
Приметы и обряды на 23 августа -День Лаврентия

Приметы и обряды на 23 августа -День Лаврентия

Приметы и обряды на 23 августа -День Лаврентия
07:43 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины:Приметы на 23 августа говорят, что самые вещие сны в году снятся именно сегодня.

Традиции на 23 августа

Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Лаврентий считался в народе целителем глазных болезней, ему молятся о прозрении и избавлении от бесов. 

В этот день примечают в полдень колебание воды. 

Если реки, озера и болота не волнуются ветром, лодки стоят спокойно, то ожидают, что осень будет тихая и зимой не будет метелей. Эта же примета пророчит хорошую рыбалку в конце лета и в начале осени. Девушки непременно должны были умыться родниковой водой до восхода солнца - от этого они становились еще красивее. 

Приметы на 23 августа

Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. 

Зоречник в воду глядит, алые зори по ней распускает. 

Зорьки - Богу свечки. 

Что июль с августом не сварят, того не зажарит и сентябрь. 

Знаменательные события в истории: 23 августа 2019 года

Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик. 

Именины 23 августа празднуют: Роман. Вячеслав, Роза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приметы, Обряды, Праздник в августе, День Лаврентия, День Лаврентия Чудотворца, Лаврентия, Приметы 223 августа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
03 Названа главная причина женского долголетия
04 Зеленский обратился к украинцам (Видео)
05 Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо: что обсуждали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хомчак обсудил с начальником Генштаба ВС Польши перспективы развития сотрудничества
Хомчак встретился с начальником Генштаба ВС Польши
Евгений Киселев прекращает свою работу на &quot;Прямом канале&quot;
Киселев прекращает свою работу на "Прямом канале"
США и &quot;Талибан&quot; возобновили переговоры
США и "Талибан" возобновили переговоры
Рецепт дня: Куриные сердечки в томатно-соевом соусе
Рецепт дня: Куриные сердечки в томатно-соевом соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь