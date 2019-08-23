Погода на праздничные дни: тепло продолжит радовать украинцев

Новости Украины:23-24 августа в Украине ожидается теплая погода, местами дожди с ливнями.

В пятницу, 23 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, местами осадки, ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...15 градусов, днем +24…+30 градуса.

Прогноз погоды на пятницу, 23 августа, в городах Украины:

Ужгород – +29..+31, переменная облачность, дождь с грозами

Львов – +23..+25, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +24...+26, переменная облачность, сухо

Тернополь – +23...+25, переменная облачность, сухо

Черновцы – +25...+27, переменная облачность, дождь с грозами

Хмельницкий – +24...+26, переменная облачность, сухо

Луцк – +23...+25, переменная облачность,сухо

Ровно – +24...+25, переменная облачность, сухо

Житомир – +25...+27, переменная облачность, сухо

Винница – +25...+27, переменная облачность, сухо

Одесса – +32...+34, переменная облачность, сухо

Николаев – +32...+34, переменная облачность, сухо

Херсон – +32...+34, переменная облачность, сухо

Симферополь – +30...+32 переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +29...+32, переменная облачность, сухо

Черкассы – +28...+30, переменная облачность, сухо

Чернигов – +24...+26,переменная облачность, сухо

Сумы – +25...+27,переменная облачность, сухо

Полтава – +28...+30,переменная облачность, сухо

Днепр – +30...+32, переменная облачность, сухо

Запорожье – +32...+34, переменная облачность, сухо

Донецк – +30...+32, переменная облачность, сухо

Луганск – +30...+32, переменная облачность, сухо

Харьков – +28...+30, переменная облачность, сухо

Киев – +24..+26, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 23 августа

Прогноз погоды на 24 августа

На севере ожидается небольшая облачность, ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13градусов, днем +24…+26 градуса.

В центре Украины переменная облачность с прояснениями, ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +26…+26 градуса, в Кропивницкой области +30...+32.

На востоке Украины ожидается дождь с грозами, ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32 градусов.

На юге Украины переменная облачность,ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градусов, днем +30…+32 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градусов, днем +30…+32 градусов, в Херсоне дождь с грозами.

24 августа в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градус.