Погода на праздничные дни: тепло продолжит радовать украинцев

В пятницу, 23 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
На западе Украины переменная облачность, местами осадки, ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...15 градусов, днем +24…+30 градуса.
Прогноз погоды на пятницу, 23 августа, в городах Украины:
Ужгород – +29..+31, переменная облачность, дождь с грозами
Львов – +23..+25, переменная облачность, сухо
Ивано-Франковск – +24...+26, переменная облачность, сухо
Тернополь – +23...+25, переменная облачность, сухо
Черновцы – +25...+27, переменная облачность, дождь с грозами
Хмельницкий – +24...+26, переменная облачность, сухо
Луцк – +23...+25, переменная облачность,сухо
Ровно – +24...+25, переменная облачность, сухо
Житомир – +25...+27, переменная облачность, сухо
Винница – +25...+27, переменная облачность, сухо
Одесса – +32...+34, переменная облачность, сухо
Николаев – +32...+34, переменная облачность, сухо
Херсон – +32...+34, переменная облачность, сухо
Симферополь – +30...+32 переменная облачность, сухо
Кропивницкий – +29...+32, переменная облачность, сухо
Черкассы – +28...+30, переменная облачность, сухо
Чернигов – +24...+26,переменная облачность, сухо
Сумы – +25...+27,переменная облачность, сухо
Полтава – +28...+30,переменная облачность, сухо
Днепр – +30...+32, переменная облачность, сухо
Запорожье – +32...+34, переменная облачность, сухо
Донецк – +30...+32, переменная облачность, сухо
Луганск – +30...+32, переменная облачность, сухо
Харьков – +28...+30, переменная облачность, сухо
Киев – +24..+26, переменная облачность, сухо
Прогноз погоды на 24 августа
На севере ожидается небольшая облачность, ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13градусов, днем +24…+26 градуса.
В центре Украины переменная облачность с прояснениями, ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +26…+26 градуса, в Кропивницкой области +30...+32.
На востоке Украины ожидается дождь с грозами, ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32 градусов.
На юге Украины переменная облачность,ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градусов, днем +30…+32 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градусов, днем +30…+32 градусов, в Херсоне дождь с грозами.
24 августа в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северно-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градус.