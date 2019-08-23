В Украине начался строительный бум

Новости Украины:Больше половины возведенных объектов – инженерные сооружения.

В Украине начался настоящий строительный бум. В первые 7 месяцев 2019-го строители выполнили работ на 82 млрд. грн. Это на 21,8% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Такие данные приводит Государственная служба статистики.

По подсчетам ведомства, 51,5% построенных с начала года объектов являются инженерными сооружениями. Из них:

13,7% приходится на транспортные объекты (автомобильные и железные дороги, мосты и т.д.).

10,8% – на трубопроводы, линии электропередач.

22,8 – на комплексные промышленные сооружения.

Стали больше строить в Украине и жилья. Правда, динамика в этом сегменте рынка не столь впечатляющая: за 7 месяцев 2019-го возвели на 2,3% больше, чем годом ранее. В общей структуре строительной отрасли жилье занимает 21,7%.

Настоящим рекордсменом стало строительство нежилых помещений (офисы, склады, магазины и т.д.). Здесь объем выполненных работ за год вырос на 35,4%.

Наиболее прогрессивным украинским регионом в части строительства оказался Киев. На столицу приходится 23,5% всех выполненных с начала года работ. В целом же, ТОП-5 самых «строящихся» регионов выглядит так:

Киев – 23,5% (19,3 млрд грн.).

Днепропетровская область – 12% (9,9 млрд грн.).

Одесская область – 9,5% (7,8 млрд грн.).

Харьковская обл. – 9,3% (7,6 млрд грн.).

Львовская обл. – 6% (4,9 млрд грн.).