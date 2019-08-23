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Президент присвоил почетные наименования боевым воинским частям

Президент присвоил почетные наименования боевым воинским частям
11:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:23 августа на Софийской площади во время церемонии военным присвоили ленты с названием почетного наименования командирам воинских частей.

В День Государственного флага, на Софийской площади состоялась церемония присвоения почетных наименований боевым воинским частям Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

В пресс-службе главы государства, президент Украины Владимир Зеленский вручил ленты с названием почетного наименования командирам воинских частей.

Отмечается, что 28-й отдельной механизированной бригаде присвоено почетное наименование «имени Рыцарей Зимнего похода».

Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Максим Марченко; 92-я отдельная механизированная бригада получила почетное наименование «имени кошевого атамана Ивана Сирко».

Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Владимир Кокорев; 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде присвоено почетное наименование «имени Константина Пестушко».

Ленту получил командир бригады полковник Олег Миколайчук; 456-й бригаде транспортной авиации присвоено почетное наименование «имени Дмитрия Майбороды». Ленту получил командир бригады полковник Андрей Сидаш; Южное территориальное управление Национальной гвардии Украины получило почетное наименование «Одесское».

Ленту вручили начальнику Южного территориального управления Нацгвардии Украины полковнику Олегу Подлубному; 15-му полку Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование «Славянский».

Ленту получил командир полка полковник Василий Жук; 105-й пограничный отряд Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины получил почетное наименование «имени князя Владимира Великого».

День государственного флага: интересные факты

Ленту получил начальник Черниговского пограничного отряда полковник Сергей Тиркалов; 17-му пограничному отряду Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено почетное наименование «имени полковника Александра Жуковского».

Ленту получил начальник Измаильского пограничного отряда полковник Владимир Зуб.

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Военные, Награды, Владимир Зеленский, Нацгвардия.
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