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С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы

С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
14:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Лифты в новых 4-этажных домах станут обязательными с 1 декабря.

Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) с требованием проектирования лифтов в новых жилых домах высотой от четырех этажей, а также рекомендацией их установки в новых домах от трех этажей вступят в силу с 1 декабря 2019 года, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе.

"Рекомендуем устраивать лифты в жилье от трех этажей, а в домах от четырех этажей - делать это в обязательном порядке. Новые нормы начнут действовать уже с 1 декабря, то есть, с этой зимы все новые дома должны строиться согласно этим нормам", - цитирует пресс-служба Парцхаладзе.

Согласно обновленной норме, рекомендуется устанавливать пассажирские лифты в домах от трех этажей (или с высотой между основным и верхним жилым этажами более 8 м). При этом в домах от четырех этажей (либо условной высотой 12 м и более) установка лифта обязательна.

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Проектирование лифтов, машинных и блочных помещений, лестниц должно отвечать соответствующим актуальным стройнормам а количество лифтов, их грузоподъемность и скорость должны рассчитываться согласно правилам в зависимости от этажности здания и количества жителей.

Новая ГСН В.2.2-15:2019 "Жилые дома. Основные положения" разработана специалистами ПАО "КиевЗНИИЭП" на замену устаревшей нормы 2005 года.

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ЖКХ, Лифты, ГСН, Государственные строительные нормы.
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