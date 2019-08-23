Аваков: Вопрос о создании СФР стоит очень остро

Новости Украины:Вопрос о создании Службы финансовых расследований будет вынесен на СНБО

На совещании в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу будет обсуждаться вопрос создания Службы финансовых расследований (СФР), сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В ходе расширенного заседания коллегии МВД министр отметил, что в Украине остро стоит вопрос создания единого органа, который будет бороться с финансовыми преступлениями и преступлениями в налоговой сфере.

"Это Служба финансовых расследований… Этот вопрос обсуждался и на совещаниях у президента, с Офисом президента. И сегодня у нас будет соответствующее совещание в Совете национальной безопасности и обороны", - сообщил Аваков.

В контексте этого глава МВД подчеркнул, что он предлагает принять решение о ликвидации департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как сообщалось ранее, в течение нескольких лет в Украине ведется дискуссия относительно создания отдельного правоохранительного органа, отвечающего за экономические преступления. В парламенте было зарегистрировано пять законопроектов о создании такого органа, в частности разработанный Минфином и поданный правительством проект закона об СФР и законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности, который поддерживал экс-президент Петр Порошенко. Однако ни один из них не дошел до рассмотрения в первом чтении.

В конце июля глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовится внести в новый парламент как первоочередной законопроект о Службе финансовых расследований (СФР).