Москаль: "Роттердам+" имеет все признали политического заказа

Новости Украины:Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрациидело НАБУ заявил, что «Роттердам+» необоснованное и бесперспективное.

В деле "Роттердам+" отсутствует состав преступления, а обвинения НАБУ в том, что уголь не завозился в Украину из Роттердама, свидетельствуют о некомпетентности следователей.

Об этом заявил экс-глава Закарпатской облгосадминистрации и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль, пишут "Украинские новости".

"Нет состава преступления. Против кого направлен этот "Роттердам+"? Я так понял, что НАБУ его не читало. Они говорят, что у нас есть официально доказательства, из Роттердама никакого угля в Украину не завозилось и в роттердамский порт тоже не заводили. Люди не понимают, что это индекс цен. Никакого действительно угля. Это могли быть Констанца+, Мариуполь+, можно взять другие порты. И стоимость этого угля составляла по "Роттердам+" 1,7 тыс гривен", - сказал Москаль.

По его мнению, дело "Роттердам+" имеет все признаки политического заказа, а отмена формульного подхода к ценообразованию была выгодна владельцам энергоемких предприятий, в частности, Игорю Коломойскому.

"Кто получил и кто затеял эту всю политическую кашу? Те, кто имел энергоемкие предприятия, в первую очередь ферросплавные и другие, где доля электричества, составляющая была очень велика. И маржа прибыли все становилась меньшей, меньшей и меньшей ... Это политически заказанное дело", - считает Москаль.

Он также отметил, что экономическую обоснованность введения "Роттердам+" было подтверждено европейскими и отечественными научными учреждениями, в частности Европейской ассоциацией угля и лигнита (EURACOAL) и Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз.

"Нет там никакого состава преступления. Это установил Институт экономики Национальной академии наук. Это судебная экспертиза Министерства юстиции", - добавил Москаль.