Скачать
Пятница, 23.08.2019
Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными между Украиной и Россией
Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными между Украиной и Россией
Лукашенко: Зеленский попросил поддержки у Минска
Лукашенко: Зеленский попросил поддержки у Минска
Ковалев - Ярд: гонорары боксеров
Ковалев - Ярд: гонорары боксеров
Удивительно: череп древнего примата указал на эволюцию мозга
Удивительно: череп древнего примата указал на эволюцию мозга

Москаль: "Роттердам+" имеет все признали политического заказа

Москаль: "Роттердам+" имеет все признали политического заказа
15:05 Сегодня Телеграф UBR Фото: Фейсбук

Новости Украины:Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрациидело НАБУ заявил, что «Роттердам+» необоснованное и бесперспективное.

В деле "Роттердам+" отсутствует состав преступления, а обвинения НАБУ в том, что уголь не завозился в Украину из Роттердама, свидетельствуют о некомпетентности следователей.

Об этом заявил экс-глава Закарпатской облгосадминистрации и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль, пишут "Украинские новости".

"Нет состава преступления. Против кого направлен этот "Роттердам+"? Я так понял, что НАБУ его не читало. Они говорят, что у нас есть официально доказательства, из Роттердама никакого угля в Украину не завозилось и в роттердамский порт тоже не заводили. Люди не понимают, что это индекс цен. Никакого действительно угля. Это могли быть Констанца+, Мариуполь+, можно взять другие порты. И стоимость этого угля составляла по "Роттердам+" 1,7 тыс гривен", - сказал Москаль.

По его мнению, дело "Роттердам+" имеет все признаки политического заказа, а отмена формульного подхода к ценообразованию была выгодна владельцам энергоемких предприятий, в частности, Игорю Коломойскому.

"Кто получил и кто затеял эту всю политическую кашу? Те, кто имел энергоемкие предприятия, в первую очередь ферросплавные и другие, где доля электричества, составляющая была очень велика. И маржа прибыли все становилась меньшей, меньшей и меньшей ... Это политически заказанное дело", - считает Москаль.

Правительству придется вернуться к формуле "Роттердам+"

Он также отметил, что экономическую обоснованность введения "Роттердам+" было подтверждено европейскими и отечественными научными учреждениями, в частности Европейской ассоциацией угля и лигнита (EURACOAL) и Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз.

"Нет там никакого состава преступления. Это установил Институт экономики Национальной академии наук. Это судебная экспертиза Министерства юстиции", - добавил Москаль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Роттердам, НАБУ, Геннадий Москаль, Лугаская область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа главная причина женского долголетия
02 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
04 Оригинальные поздравления с днем рождения 23 августа: стихи и открытки
05 Погода на праздничные дни: тепло продолжит радовать украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разумков обратился к нардепам нового созыва
Разумков обратился к нардепам нового созыва
Зеленский: Альтернативы Дню Независимости нет
Зеленский: Альтернативы Дню Независимости нет
С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
Американская звезда впервые прокомментировала развод
Американская звезда впервые прокомментировала развод
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь