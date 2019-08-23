В Крыму снова поднимут украинский и крымскотатарский флаги

Новости Украины:Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров рассказал, что татары относятся к флагу Украины как к своему родному.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил граждан Украины с Днем Флага. Поздравление опубликовано на его странице в Facebook.

"От имени Меджлиса крымскотатарского народа искренне поздравляю вас с Днем Государственного Флага Украины!", - написал глава Меджлиса.

По его словам, крымские татары относятся к украинскому флагу как к государственному символу, который олицетворяет единство и свободу.

"Крымские татары в равной степени уважительно относятся к Государственному Флагу как к одному из государственных символов украинского государства, так и к крымскотатарскому национальному флагу, символизирующему его единство, преемственность поколений и многовековую борьбу за свою свободу", - отметил политик.

Он выразил надежду, что в освобожденном от оккупантов Крыму снова будут высоко подняты украинский и крымскотатарский флаги. "Верим и делаем все для того, чтобы в освобожденном от российских оккупантов Крыму снова и везде вознеслись вверх сине-желтые государственные флаги Украины с тризубом и голубые крымскотатарские флаги с золотистой тамгой", - написал Чубаров.