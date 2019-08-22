В МИД Украины объяснили слова Зеленского относительно Крыма

Новости Украины:Представитель МИД Украины считает, что следует избегать частое употребление терминов "аннексированный Крым" и "аннексия Крыма".

В МИД Украины объяснили, почему употребленная президентом Зеленским формулировка "оккупированный Крым" корректна.

Как сообщает "Европейская правда", с разъяснением выступил политический директор МИД Алексей Макеев в ответ на дискуссии в социальных сетях.

Президент Зеленский, реагируя на слухи о готовности пригласить РФ на встречу G7 в следующем году заявил, что, среди прочего, "возвращение оккупированного Крыма" будет настоящим серьезным сигналом миру о готовности РФ снова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии.

"По Крыму основной термин - временная оккупация АР Крым и Севастополя. Дополнительный термин - попытка аннексии АР Крым и Севастополя", - пояснил Макеев на своей странице в Facebook.

"Именно попытка аннексии, так как страны мира придерживаются политики непризнания аннексии АР Крым и г. Севастополя, а также положений резолюции ГА ООН 68/262 2014 года "Территориальная целостность Украины", - подчеркнул Макеев.

По его словам, следует избегать часто употребляемых терминов "аннексированный Крым" или "аннексия Крыма", поскольку в отличие от оккупации, которая по определению является временным международно-правовым режимом и не связана с переходом суверенитета над территорией одного государства к другому, аннексия как международно-противоправное деяние имеет другие правовые последствия и связана с изменением суверенитета соответствующей территории.

Дипломат также отметил, что в официальных документах и выступлениях США фигурирует формулировка "попытка аннексии". ЕС, в свою очередь, использует менее приемлемый, чем "оккупация" или "попытка аннексии", однако допустимый термин - "незаконная аннексия".

Макеев отметил, что закрепление термина "аннексия" за преступными деяниями РФ может также трактоваться как де-факто признание односторонних действий РФ по присоединению оккупированной территории Украины, что является отдельным грубым нарушением международного права, однако не влечет за собой никаких правовых последствий в контексте территориальных изменений.

В то же время на АРК и Севастополь как на оккупированную территорию распространяется международно-правовой режим оккупации в соответствии с Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше 1907 года, а также обычные нормы международного гуманитарного права.

"Государство-оккупант может ограниченно распространить на оккупированную территорию свою юрисдикцию, однако основные права и выгоды, связанные с этой территорией, происходят от суверенитета государства-собственника суверенитета этой территории и не могут переходить государству-оккупанту. Итак, оккупация как следствие вооруженного конфликта не предоставляет государству-оккупанту права распоряжаться территорией ", - отметил Макеев.