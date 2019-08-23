Зеленский: Иностранцы, воевавшие на Донбассе, получат гражданство Украины

Новости Украины:Зеленский дал гражданство Украины 11 воевавшим на Донбассе иностранцам, среди которых сын погибшего командира батальона им.Дудаева.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства 11 иностранцам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины, среди них - Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, который погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

"Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил глав 18 районных государственных администраций.