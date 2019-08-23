Зеленский "чистит" кадры: кого уволил президент

Новости Украины:Зеленский уволил глав 17 райадминистраций в Житомирской области и главу одной из РГА на Волыни.

Президент Владимир Зеленский уволил глав 18 районных государственных администраций.

Соответствующие распоряжения № 277/2019-рп — 294/2019-рп опубликованы на сайте главы государства.

Президент, в частности, уволил глав 17 РГА на Житомирщине и одного главу райгосадминистрации Волыни.

Отмечается, что чиновники уволены “в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины”.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский уверил, что новая Верховная Рада будет делать все необходимое для защиты прав ветеранов.

Также Зеленский высказался по поводу проведения Дня Независимости Украины. Он подчеркул, что Украина является открытым государством и каждый в праве сам решать, в каком торжестве принимать участие.