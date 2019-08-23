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Главы США, Франции и Великобритании поздравили Зеленского с Днем Независимости

Главы США, Франции и Великобритании поздравили Зеленского с Днем Независимости
23:18 Пт, 23 Август 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Дональд Трамп, Елизавета II и Эммануэль Макрон поздравили Владимира Зеленского с Днем Независимости.

В адрес президента Украины Владимира Зеленского поступают поздравления лидеров иностранных государств, включая президентов США и Франции, а также королеву Великобритании Елизавету II, по случаю 28-й годовщины Независимости Украинского государства.

Так, говорится в обнародованном в пятницу вечером на сайте президента сообщении, президент США Дональд Трамп отметил, что поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.

"В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути изменений", - отметил в своем приветствии Трамп.

Также поздравления с Днем Независимости Украины поступило от королевы Великобритании Елизаветы II.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народу Украины в грядущие годы", - говорится в тексте.

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается рядом с Украиной для восстановления мира на востоке страны.

"Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на быстрое получение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией", - отметил президент Франции.

Макрон: Франция остается рядом с Украиной

"Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем быстрее в Украину вернется мир", - добавил Макрон. В Офисе президента Украины отметили, что поздравление поступили и от ряда лидеров других стран мира.

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Все по теме:

США, Франция, Великобритания, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, День Независимости-2019.
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