Скачать
Суббота, 24.08.2019
Главные события 23 августа: Зеленский и Малпасс, День флага, заседание подготовительной группы ВР
Главные события 23 августа: Зеленский и Малпасс, День флага, заседание подготовительной группы ВР
Трюдо жестко высказался касательно возможного возвращения России в G7
Жесткая позиция Трюдо по России
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова
Приметы и обряды на 24 августа - День Евпла, Евпатия Коловрата
Приметы и обряды на 24 августа - День Евпла, Евпатия Коловрата

МВД: Украина теряет миллиарды гривень из-за "серых" схем на табачном рынке

МВД: Украина теряет миллиарды гривень из-за "серых" схем на табачном рынке
06:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:МВД: Проблема в Украине - существование "серых" схем уклонения от уплаты налогов на табачном рынке.

В Украине на табачном рынке действует "серая" схема, которая позволяет компаниям не платить часть налогов в госбюджет. А это – 3,2 миллиарда гривен ежемесячно. Об этом 23 августа шла речь во время коллегии Министерства внутренних дел.

"На сегодня существует две проблемы: первая – это поступления контрабандным путем транзитных сигарет в Украину и перемещение их в Европу, вторая – существование "серых" схем уклонения от уплаты налогов", - отметил заместитель председателя Нацполиции – начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец.

Благодаря "серой" схеме игроки табачного рынка уклоняются от уплаты 5% акцизного сбора при реализации табачных изделий. Предприятия, осуществляющие оптовую торговлю табачными изделиями, не отражают в бухгалтерском учете большую часть проданной за наличные продукции.

В своих документах отражают номенклатуры других товарных групп, что позволяет уклоняться от уплаты 5% ставки акцизного сбора. В результате работы этой схемы в реальных предприятиях возникает "теневой" оборот денежных средств, а представители "конвертационных центров" за вознаграждение помогают им их легализовать.

Также представители "конвертационных центров" за вознаграждение в размере 2-3% приобретают в реальных предприятий объемы документально сформированных сумм налогового кредита по НДС.

"От такой схемы убытки для государственного бюджета в части непоступления налоговых платежей ежемесячно составляют почти 700 миллионов гривен в части акцизного сбора, а также около 2,5 миллиарда гривен в части НДС", - сказал заместитель председателя Нацполиции.

На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали контрабандистов сигарет

Сотрудники Департамента защиты экономики для дальнейшей работы в направлении решения проблемы контрабанды и контрафакта на табачном рынке наложили аресты на счета 52 предприятий (общая сумма свыше 1 млрд грн). Купранец обратился к министру финансов Оксане Маркаровой с просьбой о помощи со стороны налоговых органов, чтобы совместным усилиями навести порядок и законность на табачном рынке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД, Сигареты, Нацполиция, "Серая" схема.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский "чистит" кадры: кого уволил президент
02 Недостаток кальция в организме: признаки, которые указывают на его дефицит
03 Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Мелпасом
04 Гороскоп на завтра, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Порошенко считает, что власти мало уделяют внимания формированию международной коалиции поддержки Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в Украине отмечают День Независимости
Сегодня в Украине отмечают День Независимости
На праздники задействуют 13 тысяч правоохранителей
На праздники задействуют 13 тысяч правоохранителей
Трамп планирует остаться президентом еще на 14 лет
Трамп планирует остаться президентом еще на 14 лет
День Независимости Украины: Google посвятил дудл к 28-й годовщине
День Независимости Украины: Google посвятил дудл к 28-й годовщине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь