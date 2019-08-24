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Суббота, 24.08.2019
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Погода на День Независимости: тепло не собирается уходить

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Погода на День Независимости: тепло не собирается уходить
08:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Прогноз на 24-25 августа обещает теплые, солнечные выходные.

В пятницу, 24 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, местами дожди с грозами, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла, ветер северо-восточный, 2 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на суботу, 24 августа, в городах Украины: 

Ужгород – +30..+32, переменная облачность, дождь с грозами

Львов – +25...+27, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +25...+27, переменная облачность, дождь с грозами

Тернополь – +25...+27, переменная облачность, сухо

Черновцы – +26...+28, переменная облачность, дождь с грозами

Хмельницкий – +26...+28, переменная облачность, дождь с грозами

Луцк – +24...+26, переменная облачность,сухо

Ровно – +25...+27, переменная облачность, сухо 

Житомир – +25...+27, переменная облачность, сухо 

Винница – +27...+29, переменная облачность, сухо 

Одесса – +31...+33, переменная облачность, сухо

Николаев – +31...+33, переменная облачность, сухо

Херсон – +32...+34, переменная облачность, дождь с грозами

Симферополь – +30...+32 переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +30...+32, переменная облачность, сухо

Черкассы – +26...+28, переменная облачность, сухо 

Чернигов – +24...+26,переменная облачность, сухо 

Сумы – +25...+27,переменная облачность, сухо

Полтава – +30...+32,переменная облачность, сухо

Днепр – +30...+32, переменная облачность, сухо

Запорожье – +32...+34, переменная облачность, дождь с грозами

Донецк – +29...+31, переменная облачность, сухо

Луганск – +30...+32, переменная облачность, сухо 

Харьков – +30...+32, переменная облачность, сухо

Киев – +25..+27, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 24 августа

Прогноз погоды на 25 августа

На севере ожидается небольшая облачность, ветер северно-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градуса.

В центре Украины переменная облачность с прояснениями, ветер северно-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градуса.

На востоке Украины  переменная облачность с прояснениями, ветер северно-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+27 градусов, днем +28…+30 градусов.

День Независимости-2019: программа мероприятий и история праздника

На юге Украины переменная облачность, местами сильный дождь, ветер северно-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северно-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19…+20 градусов, днем +30…+32 градусов, в Херсоне дождь с грозами.

25 августа в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северно-восточный,3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28градус.

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Киев, Погода, Жара, Крым, Прогноз, Тепло, Дождь.
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