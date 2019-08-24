Погода на День Независимости: тепло не собирается уходить

В пятницу, 24 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, местами дожди с грозами, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла, ветер северо-восточный, 2 м/с.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на суботу, 24 августа, в городах Украины:
Ужгород – +30..+32, переменная облачность, дождь с грозами
Львов – +25...+27, переменная облачность, сухо
Ивано-Франковск – +25...+27, переменная облачность, дождь с грозами
Тернополь – +25...+27, переменная облачность, сухо
Черновцы – +26...+28, переменная облачность, дождь с грозами
Хмельницкий – +26...+28, переменная облачность, дождь с грозами
Луцк – +24...+26, переменная облачность,сухо
Ровно – +25...+27, переменная облачность, сухо
Житомир – +25...+27, переменная облачность, сухо
Винница – +27...+29, переменная облачность, сухо
Одесса – +31...+33, переменная облачность, сухо
Николаев – +31...+33, переменная облачность, сухо
Херсон – +32...+34, переменная облачность, дождь с грозами
Симферополь – +30...+32 переменная облачность, сухо
Кропивницкий – +30...+32, переменная облачность, сухо
Черкассы – +26...+28, переменная облачность, сухо
Чернигов – +24...+26,переменная облачность, сухо
Сумы – +25...+27,переменная облачность, сухо
Полтава – +30...+32,переменная облачность, сухо
Днепр – +30...+32, переменная облачность, сухо
Запорожье – +32...+34, переменная облачность, дождь с грозами
Донецк – +29...+31, переменная облачность, сухо
Луганск – +30...+32, переменная облачность, сухо
Харьков – +30...+32, переменная облачность, сухо
Киев – +25..+27, переменная облачность, сухо
Прогноз погоды на 24 августа
Прогноз погоды на 25 августа
На севере ожидается небольшая облачность, ветер северно-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градуса.
В центре Украины переменная облачность с прояснениями, ветер северно-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градуса.
На востоке Украины переменная облачность с прояснениями, ветер северно-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+27 градусов, днем +28…+30 градусов.
На юге Украины переменная облачность, местами сильный дождь, ветер северно-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северно-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19…+20 градусов, днем +30…+32 градусов, в Херсоне дождь с грозами.
25 августа в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северно-восточный,3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28градус.