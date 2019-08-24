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Именины (День Ангела) Романа: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Романа: значение имени и поздравления
08:46 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя происходит от латинского слова "романус" – римский, римлянин.

В детстве Роман часто болеет, возможны даже нежелательные осложнения, поэтому родителям необходимо следить за здоровьем мальчика. В связи с частыми пропусками занятий у Романа могут неважно идти дела в школе, здесь тоже ему может потребоваться помощь.

Роман не терпит в жизни единообразия. Он внезапно может прервать учебу в институте и пойти работать. Чем-то увлекаясь, он загорается и пытается увлечь своей затеей других.

Легко влюбляется. Не испытывает никаких угрызений совести при смене своих избранниц. Будет долго искать свой идеал, пока не найдет ту, которая готова полностью посвятить свою жизнь ему. Не обязательно, что, встретив такую женщину, Роман будет образцовым мужем. Первое время семейная жизнь серьезно будет осложнена его тягой к разнообразию отношений, невозможностью сосредоточиться на каком-то одном деле и довести его до конца.

С появлением в семье детей остепеняется и становится хорошим отцом. В семье предпочитает быть лидером, но без излишнего диктата. Он с охотой помогает по хозяйству. Умеет развеселить окружающих.

Поздравления

У тебя, Роман, сегодня

День, конечно, удался,

Потому что поздравленьям

Нет ни края, ни конца.

 

Пусть успех тебя разбудит

Этим утром рано,

Чтоб с удачей и карьерой

Ты крутил романы.

 

Чтоб фортуна за тобою

Хвостиком ходила,

Чтоб капризная судьба

Лишь тебя любила.

 

Пусть тебе все удается,

Пусть мечты сбываются,

А удачи полоса

В жизни не кончается.

Честный и надежный парень,

Не способен на обман,

Верный преданный, товарищ

И соратник ты, Роман.

 

Я хочу тебя поздравить,

Счастья в жизни пожелать,

Цели значимые ставить,

Ярко, дерзко побеждать.

 

Пусть тебя фортуна любит,

Деньги в руки пусть идут,

Чувства пусть сердечко греют,

Будет чистым, ровным путь.

Ромка, в день твой светлый,

От меня добра, удачи и терпенья,

Пусть воплотиться в жизнь твоя мечта,

Пусть отойдут подальше все сомненья.

 

Пусть в счастье окунешься ты,

Ты как никто его достоин,

Ты добрый, чуткий человек,

Пусть обойдет тебя плохое.

Роман достойный, остроумный,

Душою вечный оптимист,

И может быть характер трудный,

Но точно сыщешь компромисс.

 

Желаю, чтоб не угасала

Энергия, и будь любим!

Общительный и остроумный,

Так оставайся же таким.

 

Ты добиваешься всех целей,

И в этом твоя гордость, сила,

Мужчина настоящий, смелый,

Желаю жить тебе красиво!

Лучшие короткие поздравления с днем рождения 24 августа в стихах

Роман, поздравлю тебя в этот час!

Желаю успехов, задора и сил,

Чтоб бодрый запал вдохновлял и не гас,

Победы тебе завсегда приносил!

 

Пусть будут удачи всегда под рукой.

Вершин достигая, друзей не забудь.

Пусть будут, Роман, неизменно с тобой

Мечты, озаряя твой жизненный путь!

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