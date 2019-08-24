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Порошенко помолился за Украину и почтил память погибших воинов

Порошенко помолился за Украину и почтил память погибших воинов
11:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Петр Порошенко принял участие в молебне за Украину и почтил память павших воинов Украины.

Порошенко принял участие в молебне за Украину в Софийском соборе и чествовании памяти погибших воинов. Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко и спикер Верховной рады Андрей Парубий в день 28-й годовщины Независимости Украины приняли участие в торжественном молебне за Украину Софии Киевской, а также чествовании памяти погибших воинов.

Как сообщается, в молебне также приняли участие главы религиозных общин, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, министр культуры Евгений Нищук, кандидаты народные депутаты от партии "Европейская солидарность"

Были возложены букеты цветов у Памятного колокола на территории Министерства обороны Украины в память о погибших военных. "Сегодня я принял решение, что мы будем поздравлять украинцев, но вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за Украину", сказал Порошенко журналистам. Он пожелал согражданам мира "на условиях победы, когда будет освобожден последний кусок украинской земли, когда будет освобожден украинский Донбасс, украинский Крым".

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Петр Порошенко, Президент Украины, Молебень, Андрей Парубий.
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