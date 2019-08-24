Новый государственный праздник: у Зеленского объяснили, как выбирали дату

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13:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский постановил отмечать День памяти защитников Украины 29 августа.

Президент Владимир Зеленский постановил отмечать День памяти защитников Украины именно 29 августа, поскольку в этот день в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны в Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, комментируя соответствующий указ президента.

”29 августа установлен День памяти защитников в связи с тем, что 29-го было наибольшее количество потерь в целом (на Донбассе) - в Иловайске. Поэтому и в прошлом году 29 августа мы отмечали, а теперь у нас будет такой день памяти”, - сказала Мендель.

Сегодня, 24 августа, во время выступления на торжественном мероприятии по случаю 28-й годовщины Независимости Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об установлении 29 августа Дня памяти защитников Украины.

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

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По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести.

В то же время парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий в Иловайске в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ.

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День Независимости, День памяти, Иловайская трагедия, Юлия Мендель, День памяти защитников Украины.
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