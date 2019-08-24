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"Марш защитников Украины" прибыл на Майдан Независимости

"Марш защитников Украины" прибыл на Майдан Независимости
14:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Участники марша разделились на две колоны, одна пошла на Майдан Независимости, другая на Михайловскую площадь.

В Киеве колонна участников "Марша защитников Украины", организованного ветеранами, прибыла на Майдан Независимости, а на Михайловской площади начался молебен при участии военных капелланов.

Как сообщается, возле Михайловского Златоверхого монастыря у Стены памяти погибших в военных действиях защитников Украины начался молебен при участии военных капелланов.

При этом основная часть участников "Марша защитников Украины" остаются на Майдане Независимости.

Колонна начала шествие от ул.Владимирской к Майдану Независимости. Когда шествие двигалось по ул.Крешатик, люди, стоящие вдоль улицы, хлопали и скандировали "Спасибо".

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По словам организаторов, в марше принимают участие около 15 тыс. человек. Обстановка спокойная.

Как рассказал журналистам начальник Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко, в День независимости в столице правопорядок обеспечивают 3 тыс. правоохранителей, из них 1,5 тыс. сопровождают марш.

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Киев, Украина, День Независимости, Марш защитников Украины.
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