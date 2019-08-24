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Майдан Незалежности "заминировали"

Майдан Незалежности "заминировали"
15:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Киеве во время официальных мероприятий по случаю Дня Независимости поступило сообщение о заминировании Майдана.

Сегодня в Киеве во время проведения официальных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины поступило сообщение о заминировании Майдана Незалежности.

Об этом в комментарии журналистам сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Было одно во время официальных мероприятий сообщение о заминировании Майдана Незалежности. Возбуждено уголовное производство", - отметил он.

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По словам Крищенко, учитывая, что территория Майдана была обследована и проверена еще до начала мероприятий, специалисты осуществляли проверку уже после окончания мероприятий. Информация о закладке взрывчатки не подтвердилось.

Крищенко добавил, что правоохранители устанавливают личность сообщившего о заминировании.

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День Независимости, Майдан Незалежности, Андрей Крищенко, Нацполиция.
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