Майдан Незалежности "заминировали"

Новости Украины:В Киеве во время официальных мероприятий по случаю Дня Независимости поступило сообщение о заминировании Майдана.

Сегодня в Киеве во время проведения официальных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины поступило сообщение о заминировании Майдана Незалежности.

Об этом в комментарии журналистам сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Было одно во время официальных мероприятий сообщение о заминировании Майдана Незалежности. Возбуждено уголовное производство", - отметил он.

По словам Крищенко, учитывая, что территория Майдана была обследована и проверена еще до начала мероприятий, специалисты осуществляли проверку уже после окончания мероприятий. Информация о закладке взрывчатки не подтвердилось.

Крищенко добавил, что правоохранители устанавливают личность сообщившего о заминировании.