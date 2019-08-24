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Марш защитников Украины: официальная часть подошла к концу

Марш защитников Украины: официальная часть подошла к концу
14:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:На Майдане Незалежности в Киеве завершилась официальная часть Марша защитников Украины.

Официальная часть Марша защитников Украины завершена. Участники марша частично разместились на улице Институтской - до моста возле Октябрьского дворца, а другие находятся на проезжей части Крещатика и прилегающих частях улицы.

Участники марша исполнили Государственный Гимн Украины и минутой молчания почтили память погибших военнослужащих и добровольцев.

Также организаторы отметили, что возле гостиницы «Украина» должен состояться перформанс в поддержку Министерства ветеранов.

Кроме того, состоялся перформанс в поддержку украинских политзаключенных.

В то же время участников Марша, которые оставались на Майдане, пригласили прийти на Михайловскую площадь, где проходит молебен по погибшим защитникам.

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Напомним, ранее в Киеве колонна участников "Марша защитников Украины", организованного ветеранами, прибыла на Майдан Независимости, а на Михайловской площади начался молебен при участии военных капелланов.

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День Независимости, Марш защитников Украины.
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