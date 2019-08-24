Марш защитников Украины: официальная часть подошла к концу

Новости Украины:На Майдане Незалежности в Киеве завершилась официальная часть Марша защитников Украины.

Официальная часть Марша защитников Украины завершена. Участники марша частично разместились на улице Институтской - до моста возле Октябрьского дворца, а другие находятся на проезжей части Крещатика и прилегающих частях улицы.

Участники марша исполнили Государственный Гимн Украины и минутой молчания почтили память погибших военнослужащих и добровольцев.

Также организаторы отметили, что возле гостиницы «Украина» должен состояться перформанс в поддержку Министерства ветеранов.

Кроме того, состоялся перформанс в поддержку украинских политзаключенных.

В то же время участников Марша, которые оставались на Майдане, пригласили прийти на Михайловскую площадь, где проходит молебен по погибшим защитникам.

Напомним, ранее в Киеве колонна участников "Марша защитников Украины", организованного ветеранами, прибыла на Майдан Независимости, а на Михайловской площади начался молебен при участии военных капелланов.