Разумков о Шествии достоинства

Новости Украины:Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что Шествие Достоинства на День Независимости стала достойной заменой традиционному военному параду.

Об этом он заявил в прямой трансляции Радио Свобода.

"Сегодня парад тоже состоялся. Да, я считаю, что необходимо проводить такие мероприятия во время празднования национальных праздников. И сегодня это тоже было, считаю, что это хорошо", - сказал политик.

На замечание, что празднование прошло без прохождения колонн военнослужащих и техники, Разумков отметил: "Парад был, и это важно. А форма проведения парада может быть разная, когда с техникой, когда нет".

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства в сумме 300 млн грн были переданы на выплату премий военным.

Вместо парада состоялось Шествие достоинства с участием главы государства. Режиссерами действа стали Алан Бадоев и Елена Коляденко.

В то же время, представители ряда ветеранских организаций, которые не согласились с таким решением, организовали альтернативное мероприятие - Марш защитников Украины.

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины – политико-правового документа, который удостоверял новый статус украинского государства.