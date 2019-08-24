Марш защитников Украины: сколько людей приняло участие

Новости Украины:В Марше приняло более 12 тысяч человек.

В Марше защитников Украины в столице приняли участие около 12 тысяч человек.

Об этом в комментарии журналистам сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

«По акции, которая проходила сейчас, было несколько составляющих, примерно 12 тысяч принимали участие непосредственно в шествии и около 20 тысяч граждан было на тротуарах вдоль маршрута движения. Вообще на пике, на Майдане, по нашим предварительным подсчетам, до 50 тысяч человек было», - сообщил Крищенко.

На Марш защитников Украины зарегистрировались почти 10 тысяч участников из 20 областей Украины. Участники марша прошли от парка Шевченко по бульвару Шевченко до Бессарабской площади, потом пришли на Майдан Независимости, где провели перформанс в поддержку военнопленных и спели Государственный Гимн Украины.

После этого часть людей ушла на Михайловскую площадь для участия в межконфессиональном молебне по погибшим участникам боевых действий. По предварительным данным организаторов, в Марше защитников Украины приняли участие более 15 тысяч человек.