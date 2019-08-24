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Суббота, 24.08.2019
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Под Офисом президента протестуют: чего хотят

Под Офисом президента протестуют: чего хотят
16:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Под зданием Офиса президента в Киеве проходит акция "Нет капитуляции".

Под зданием Офиса президента в Киеве около сотни людей участвуют в акции против капитуляции.

По состоянию на 15:00 субботы у президентской резиденции собрались военные, добровольцы и общественные деятели. Они огласили ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому и передали представителю Офиса главы государства.

Так, участники акции требуют от Зеленского:

  • опровергнуть утверждения, что тиражируется в украинских и российских СМИ о запрете украинским военным стрелять в ответ несмотря на многочисленные нарушения перемирия, погибших и раненых украинских воинов;
  • запретить приезжать в Украину представителям российским СМИ, открывать в Украине филиалы Российских СМИ, независимо от происхождения капитала данных юридических и физических лиц;
  • противодействовать нарушению закона "Об очистке власти" и отменить назначение Андрея Богдана;
  • противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины, изменениям закона о референдуме и любых инициатив, которые угрожают суверенитету Украины;
  • осудить заявление руководителя Офиса президента Украины о возможном предоставлении официального статуса русскому языку в Украине;
  • разъяснить выражение президента Украины про "другую сторону" во время комментирования российско-украинской войны;
  • обратиться к президенту России Владимиру Путину с требованием вывести из Украины российские вооруженные формирования и прекратить поставки горюче-смазочных материалов, вооружения и денег на оккупированные территории;
  • выступить за возобновление работы комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

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Организатором данной акции является волонтер Мирослав Гай.

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Киев, Владимир Зеленский, Офис Президента.
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