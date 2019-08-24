Под Офисом президента протестуют: чего хотят

Новости Украины:Под зданием Офиса президента в Киеве проходит акция "Нет капитуляции".

Под зданием Офиса президента в Киеве около сотни людей участвуют в акции против капитуляции.

По состоянию на 15:00 субботы у президентской резиденции собрались военные, добровольцы и общественные деятели. Они огласили ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому и передали представителю Офиса главы государства.

Так, участники акции требуют от Зеленского:

опровергнуть утверждения, что тиражируется в украинских и российских СМИ о запрете украинским военным стрелять в ответ несмотря на многочисленные нарушения перемирия, погибших и раненых украинских воинов;

запретить приезжать в Украину представителям российским СМИ, открывать в Украине филиалы Российских СМИ, независимо от происхождения капитала данных юридических и физических лиц;

противодействовать нарушению закона "Об очистке власти" и отменить назначение Андрея Богдана;

противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины, изменениям закона о референдуме и любых инициатив, которые угрожают суверенитету Украины;

осудить заявление руководителя Офиса президента Украины о возможном предоставлении официального статуса русскому языку в Украине;

разъяснить выражение президента Украины про "другую сторону" во время комментирования российско-украинской войны;

обратиться к президенту России Владимиру Путину с требованием вывести из Украины российские вооруженные формирования и прекратить поставки горюче-смазочных материалов, вооружения и денег на оккупированные территории;

выступить за возобновление работы комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Организатором данной акции является волонтер Мирослав Гай.