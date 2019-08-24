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Суббота, 24.08.2019
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Тусовка офисных планктонов: в Одессе стартовал Фестиваль идей-2019
Тусовка офисных планктонов: в Одессе стартовал Фестиваль идей-2019

Тусовка офисных планктонов: в Одессе стартовал Фестиваль идей-2019

Тусовка офисных планктонов: в Одессе стартовал Фестиваль идей-2019
17:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Фестиваль Идей 2019 - ежегодное событие, которое собирает тысячи лидеров со всей Украины.

24-26 августа в Одессе состоится Фестиваль идей-3, что станет самым интеллектуальным событием для лидеров в Украине. Об этом говорится на сайте Фестиваля.

Участники смогут найти единомышленников и воплотить в жизнь свои бизнес-идеи, ведь в этом году на Фестивале ожидается более 3000 участников. А главным заданием события является создание среды для обмена идеями.

Фестиваль идей - это мероприятие, на котором соберутся более 100 спикеров из 10 стран: Эстонии, Канады, Польши, Словении, Испании, Армении, Австрии, Германии, Чехии, Голландии. Они поделятся своим опытом и идеями из разных направлений: стартапы, социальные проекты, коммуникации, урбанистика, культура, наука, инновации и т.д.

Кроме того, во время Фестиваля можно будет узнать о глобальных трендах в науке, экономике, культуре, технологиях, медицине.

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Также 24 августа, в День Независимости, в одесском Зеленом театре можно будет потанцевать под песни украинской группы YUKO.

Одним из организаторов события является Impact Hub Odessa. Это сообщество людей из разных сфер, которые генерируют новые идеи, делятся практиками создания полезных проектов, создают общественно важные инициативы.

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