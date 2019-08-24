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В Ивано-Франковске провели забег в вышиванках

В Ивано-Франковске провели забег в вышиванках
19:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Павел Климкин в Ивано-Франковске принял участие в забеге в вышиванках

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня в Ивано-Франковске принял участие в забеге в вышиванках.

Об этом министр написал в Facebook.

"Независимость - это не просто о лишении зависимости от кого-либо, это о достоинстве и свободе, а главное - понимание, чего они стоят, и готовность платить любую цену, их защищая", - отметил министр.

Климкин сообщил, что отметил День Независимости в Ивано-Франковске, где принял участие в пробеге, и обнародовал соответствующие фото.

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"Мой День Независимости сегодня сделал праздничный Франковск: сотни украинцев в вышиванках бегут по центральным улицах, раздается "Слава Украине", вдохновленные дети рисуют желто-голубые сердца на лицах всех желающих прохожих - фантастический заряд позитива и подлинности. Для нас всех - это и есть Украина", - написал он.

Министр отметил, что Украина ни при каких условиях не может быть предметом компромисса, а ее независимость - тем более.

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День Независимости, Ивано-Франковск, Павел Климкин.
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