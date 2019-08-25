Порошенко рассказал, почему он отсутствовал на Шествии достоинства

Новости Украины:Петр Порошенко объяснил, почему не был на Шествии достоинства.

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал свое отсутствие на официальном мероприятии ко Дню Независимости - Шествии достоинства, которое прошла в субботу утром на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом сообщает LB.ua.

"Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал дань уважения нашим бойцам. Я с уважением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в частности по объединению страны и поддержке патриотизма", - сказал Порошенко.

На замечание журналиста, что на мероприятии присутствовали Кравчук, Кучма и Ющенко, Порошенко ответил: "Честно говоря, я не знал, что там будет". Также на вопрос, получил ли он официальное приглашение на Шествие, Порошенко ответил: "Думаю, что да".

По мнению пятого президента, его отсутствие на Шествии достоинства не сравнимо с отсутствием митрополита Онуфрия на молебне за Украину в Софийском соборе.