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Порошенко высказался о кандидате от ОПЗЖ на пост вице-спикера

Порошенко высказался о кандидате от ОПЗЖ на пост вице-спикера
17:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Петр Порошенко заявил, что Евросолидарность не поддержит кандидата от ОПЗЖ на пост председателя Верховной Рады.

Фракция "Европейская солидарность" не будет поддерживать кандидатуру на должность вице-спикера от "Оппозиционной платформы За жизнь".

Об этом заявил лидер одноименной политической силы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Дело принципа, чтобы в президиуме Верховной Рады девятого созыва в кресле вице-спикера не сидел представитель кремлевской пятой колонны. Мы с вами должны этого не допустить . Этого категорически нельзя позволить реализовать это кремлевской колонне. Безусловно, решение зависит в том числе и от большинства. Но я уверяю вас, что наша команда в Верховной Раде будет активно противодействовать и просто не даст ни одного голоса за представителя оккупационного блока", - сказал Порошенко на торжественном приеме, устроенном партией "Европейская солидарность" в честь 28-й годовщины независимости Украины в субботу в Киеве.

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Напомним, Порошенко принял участие в молебне за Украину в Софийском соборе и чествовании памяти погибших воинов.

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Верховная Рада, Кабмин, Петр Порошенко, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность.
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