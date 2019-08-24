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Зеленский - о кандидатах на пост премьера

Зеленский - о кандидатах на пост премьера
16:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Владимиру Зеленскому нравятся два кандидата на пост премьера

Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатов в премьеры двое, но не назвал их фамилии.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - сказал президент во время приема по случаю Дня Независимости, отвечая на вопрос LB.ua.

По словам главы государства, новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике. "Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача", - добавил Зеленский.

Он рассказал, что кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.

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"Я не знаю, какие переговоры они ведут, задача показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить", - сказал президент.

На ответ, останется ли в новом Кабмине Арсен Аваков, Зеленский ответил: "Не знаю".

Ранее сообщалось, что одним из вероятных кандидатов в премьеры называют заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука.

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Верховная Рада, Премьер-министр Украины, Владимир Зеленский.
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