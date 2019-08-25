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В Украине прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя

В Украине прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя
00:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Украине состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4".

В Украине впервые в новейшей истории провели огневые испытания ступени ракеты-носителя класса "Циклон-4".

Об этом сообщает пресс-служба КБ "Южное" на странице в Facebook.

"23 августа, накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированный КБ "Южное" и изготовленный на "Южмаше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это заключительные и самые важные испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" - именно он будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку.

"Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное". Испытания признаны успешными! По окончанию проведения всего объема испытаний мы представим более подробный отчет", - заявили в КБ.

Стало известно, когда произойдет запуск ракеты "Союз МС-15" с украинскими комплектующими

В состав третьей ступени РН "Циклон-4" входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирования. Также основные конструкторские решения заложены в состав второй ступени новой ракеты-носителя "Циклон-4М".

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Испытания, Южмаш, Циклон-4, Ракета-носитель, Огневые испытания.
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