Притула прокомментировал аварию с участием его тещи

Новости Украины:Сергей Притула сообщил, что не пытался "порешать" вопросы с судьями или прокурорами.

Шоумен Сергей Притула прокомментировал ДТП, в которое попала его теща в Киеве 22 августа, когда сбила мать с 9-летним ребенком.

Об этом Притула написал на своей странице в соцсети Facebook.

"И я лично, и моя семья максимально искренне соболезнуем семье, которая пострадала в результате неумелого управления автомобилем мамой моей жены. Ни я лично, ни моя жена не делали попытки "порешать" вопросы с судьями или прокурорами. Лично я, как муж своей жены, конечно же, предложил маме своей жены помощь в адвокатском сопровождении и сказал тестю и теще, что моя семья готова посильно приобщиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавшей семьи, в случае, если эта семья будет готова принять подобную помощь. На что я лично надеюсь. Поскольку здоровье ребенка и мамы - это основной приоритет в этой ситуации", - написал Притула.

По его словам, он хочет донести и до журналистского сообщества и общественности, в общем, что правонарушение совершило конкретное лицо с конкретной фамилией и именем.

"И я буду благодарен всем, если общественность и журналисты не будут искать виновных в совершенном среди людей, которые никоим образом не причастны к инциденту. Я не сидел за рулем этого авто и не готов комментировать ситуацию, поскольку не был свидетелем события. Мне обидно, что так случилось. Я не знаю, чем могу лично помочь семье пострадавших, кроме выше упомянутых инициатив. Просьба к журналистам не "штурмовать" звонками. Для вас этот инцидент - это обыденность, а для двух семей - трагедия. Продолжается досудебное следствие. Дальше будет суд. Они прояснят ситуацию и расставят точки над "і", - добавил Притула.