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Сергей Притула рассказал, как перенес операцию

Сергей Притула рассказал, как перенес операцию
12:09 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Уже через три недели после операции он вышел на съемочную площадку.

2 июля Сергею Притуле сделали операцию на ноге, а шурупы из нее достанут только в середине августа. Так что у "очільника" "Варя’ти-шоу" получился вынужденный отпуск.

"Я максимальный оптимист по жизни, стараюсь найти плюсы в любых ситуациях, – рассказал ведущий Нового канала Маше Ефросининой в рамках интервью для ее YouTube-проекта "Экзамен на откровенность". – Вот и здесь: во-первых, я выспался. Во-вторых, за последние пять лет не проводил с семьей столько времени, как сейчас.

Пока лежу, малая (скоро дочери Сергея и Катерины Притулы Соломии исполнится два года, – прим. ред.) круглосуточно по мне лазит. Жена довольна – муж дома". 

Сергей Притула впервые откровенно заговорил о разводе

Кстати, для травмированного Притулы на "Варя’ти-шоу" придумали специальные удобные декорации. Какие? Увидим осенью на Новом канале.

Напомним, через несколько дней после травмы он признался на своей странице в Facebook, что "из всех вариантов такой травмы он выбрал наиболее сложную". Скорее всего, речь идет о тяжелой форме перелома ноги.

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Знаменитости, Операция, Госпитализация, Сергей Притула, Варя’ти-шоу.
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